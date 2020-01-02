Çankırı'da İstasyon Kavşağı'nda bulunan ve 2016 yılında kütüphane olarak hizmete sunulan lokomotif ve vagonun, Abdülhalik Renda Mahallesi'nde bulunan TCDD Parkı ve Açık Hava Müzesi'ne taşınmasına karar verildi.

Yeni yerine götürülmek üzere vinç yardımıyla tırlara yüklenen lokomotif ve vagonun taşınması vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

Bir süre ulaşımın tek şeritten sağlandığı Çankırı-Ankara kara yolu, taşıma işleminin ardından normale döndü.

Kaynak: AA