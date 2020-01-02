Yaşam
Gönüllü kuaförler engelli bireyleri evinde tıraş ediyor02 Ocak 2020 Perşembe 13:58 - Son Güncelleme 02 Ocak 2020 Perşembe 15:28
Afyonkarahisar'da gönüllü kuaförler, kışın engelli bireyler için kapı kapı geziyor. Kar kış demeden ihtiyaç sahiplerinin evine giden kuaförler, ücretsiz saç ve sakal tıraşı yapıyor.
Afyonkarahisar'da bir grup kuaför, engelliler için harekete geçti. Uzak yakın demeden yollara düştü. Kış mevsiminin gelmesiyle evden dışarı çıkamayan engellileri tıraş etmek için kapı kapı dolaştılar.
İhtiyaç sahibine istediği model sordular, özenle saçlarını ve sakallarını kestiler.
Sonuç, hem tıraş olan kişiyi hem de kuaförleri memnun etti. Her ay ücretsiz olarak verilen bu hizmet, engelli yakınlarını da mutlu ediyor.
Gönüllü kuaförlerin katılımıyla sürdürülen proje, kış boyunca devam edecek.
Haber: Mevlüt Tınas