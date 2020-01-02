Afyonkarahisar'da bir grup kuaför, engelliler için harekete geçti. Uzak yakın demeden yollara düştü. Kış mevsiminin gelmesiyle evden dışarı çıkamayan engellileri tıraş etmek için kapı kapı dolaştılar.

İhtiyaç sahibine istediği model sordular, özenle saçlarını ve sakallarını kestiler.

Sonuç, hem tıraş olan kişiyi hem de kuaförleri memnun etti. Her ay ücretsiz olarak verilen bu hizmet, engelli yakınlarını da mutlu ediyor.

Gönüllü kuaförlerin katılımıyla sürdürülen proje, kış boyunca devam edecek.

Haber: Mevlüt Tınas