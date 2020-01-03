Kastamonu'daki tarihi Korupınar Bezirhanesinde geleneksel yöntemlerle keten yağı üretiliyor. Ne elektrik var ne de teknolojik bir alet. Her şey 150 yıl önce nasılsa bugün de öyle.

Bezirhaneyi Tosyalı ailesi işletiyor. Onların tek yardımcıları ise Döngel adındaki katırları. Döngel döndükçe ketenler un haline geliyor. Bezirhanenin sahibi Ramazan Tosyalı, şunları söyledi:

"Yağı çıkma kıvamına getirdikten sonra buradan alıp ağaç dibeklere koyuyoruz. Tamamen doğal, makine değmeden, beden gücüyle yapılan bir şey. İşçiliği ağır olan bir sanat."

Soğuk sıkım da yine ahşaptan yapılmış düzeneklerde yapılıyor.

Kaynak: TRT Haber