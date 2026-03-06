Çok Bulutlu 6.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 06.03.2026 17:54

BAE: 9 balistik füze ve 109 İHA'yı imha ettik

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Savunma Bakanlığı, hava savunma sistemlerinin 9 balistik füzeyi imha ettiğini ve 112 insansız hava aracından (İHA) 109'unu engellediğini açıkladı.

BAE: 9 balistik füze ve 109 İHA'yı imha ettik

BAE Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İran'dan gönderilen balistik füze ve İHA'lara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, 9 balistik füzenin tespit edilerek imha edildiği, 112 İHA’dan 109’unun düşürüldüğü, 3’ünün ise ülke topraklarına düştüğü bildirildi.

İran’ın saldırılarının başlamasından bu yana toplam 205 balistik füzenin tespit edildiği, bunlardan 190’ının imha edildiği, 13’ünün denize düştüğü, 2’sinin ise ülke topraklarına isabet ettiği belirtildi.

Toplam 1184 İran İHA’sının tespit edildiği aktarılan açıklamada, bunlardan 1110’unun engellendiği, 74’ünün ise ülke topraklarına düştüğü kaydedildi.

Ayrıca 8 seyir füzesinin de tespit edilerek imha edildiği bilgisi verildi.

ABD-İsrail’in İran’a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 926 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

ETİKETLER
Birleşik Arap Emirlikleri İsrail İran ABD
Sıradaki Haber
Tahran'da çok sayıda yeni patlama
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:49
Katar: Gıda ve tıbbi malzeme stokları yeterli düzeyde, sorumlu tüketim yapılmalı
18:23
Trump, Küba'nın "çok yakında düşeceğini" iddia etti
18:15
TDT Dışişleri Bakanları Konseyi İstanbul'da toplanacak
18:30
Lübnan Sağlık Bakanlığı: Saldırılarda ölü sayısı 217'ye, yaralı sayısı 798'e yükseldi
18:04
Trump, İran ile "koşulsuz teslimiyet" dışında bir anlaşmaya varılmayacağını belirtti
18:02
İspanya Başbakanı Sanchez: Bu savaş çok büyük bir hata ve tamamen yasa dışı
Ağrı'da karla kaplı menderesler havadan görüntülendi
Ağrı'da karla kaplı menderesler havadan görüntülendi
FOTO FOKUS
Gazze'de 120 kişi Kur’an’ı tek oturumda hatmetti
Gazze'de 120 kişi Kur’an’ı tek oturumda hatmetti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ