Ankara
Dünya
AA 06.03.2026 18:03

Trump, İran ile "koşulsuz teslimiyet" dışında bir anlaşmaya varılmayacağını belirtti

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile "koşulsuz teslimiyet" haricinde anlaşma yapılmayacağını belirtti.

Trump, İran ile "koşulsuz teslimiyet" dışında bir anlaşmaya varılmayacağını belirtti

Trump, sosyal medya hesabından, İran ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Tahran yönetimiyle "koşulsuz teslimiyet" dışında anlaşmaya varılmayacağını kaydeden Trump, bu aşamadan sonra "harika ve kabul edilebilir" bir lider veya liderlerin seçilmesiyle, kendilerinin, müttefiklerinin ve ortaklarının İran'ı "yıkımın eşiğinden" geri getirmek için durmaksızın çalışacağını belirtti.

Trump, İran'ı ekonomik olarak her zamankinden daha büyük, iyi ve güçlü hale getireceklerine işaret ederek, "İran harika bir geleceğe sahip olacak. İran'ı yeniden büyük yapalım. (MIGA)" ifadesini kullandı.

