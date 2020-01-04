Yunus Polisleri, Nörofibromatozis Tip 1 hastası olan İhsan ve Yasin Kıbrıslı kardeşlerin hayalini gerçekleştirdi.

Hatay'da yaşayan ve polis olmak isteyen İhsan Kıbrıslı, çarşıda tanıştığı polisleri evine davet etti ve tedavisi için destek istedi. Aynı zamanda, polislerle şehir turu atma hayalini de paylaştı.

İskenderun İlçe Emniyet Müdürü Nevzat Güneş, polislere "Kıbrıslı kardeşlerin hayallerinin gerçekleştirilmesi için elimizden geleni yapalım" talimatını verdi.

Kıbrıslı kardeşlerin evine konvoy halinde siren çalarak giden Yunus Polisleri, İhsan Kıbrıslı'ya polis yeleği giydirdi. Ardından 16 yaşındaki Yasin Kıbrıslı'nın yanına gittiler ve ona da sürpriz yaptılar. Abi kardeş, polis aracında şehir turu attı.

Haber: Ahmet Seher