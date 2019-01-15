Sakarya Karasu İlçesi Sezi Eratik Ortaokulu öğrenci ve öğretmenleri halk müziği konseri düzenledi. Mevlana'dan Pir Sultan'a, Karadeniz'den Güneydoğu'ya seslendirdikleri eserler büyük beğeni topladı.

Ancak bilet satmadılar. Bilet yerine konser salonuna 3 okunmuş kitabın bağışını şart koştular.

Karasulular konsere akın etti. Konser sonrası yüzlerce kitap bağışlandı.

Konsere katılanlar arasında Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş da vardı.

Fazilet Durmuş, "Çocuklarımız bize şunu söylüyor: Sizler bize güvenirseniz, sevgi verirseniz, ülkeyi daha güzel yerlere taşıyabiliriz" dedi.

Toplanan kitaplar Van Tuşba Alaköy Şehit Çetin Aysan Ortaokulu öğrencilerinin kütüphanesinde yer alacak.

Haber: TRT Haber