Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ankara İl Müftülüğü tarafından düzenlenen "Cami Çocuk Buluşması" kapsamında 4-6 yaş grubu Kur'an kursu öğrencileriyle Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde bir araya geldi.

Erbaş, burada yaptığı konuşmada, çocukların camilerin ve vatanın neşesi olduğunu ifade ederek, "Bizim ileride değerlerimizi emanet edeceğimiz en önemli varlığımız çocuklarımızdır. Çocuklarımız Allah, Peygamber, Kur'an-ı Kerim ve vatan sevgisiyle yetişsin istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kur'an kursları kapsamında milletin değerleriyle dolu ahlaklı bir neslin yetişmesinin amaçlandığını vurgulayan Erbaş, eğitimlerde saygılı, dürüst olma ve doğru konuşmanın öneminin anlatıldığını belirtti.

“Sevginin, saygının, dürüstlüğün neler olduğunu daha bu yaşta öğreniyorlar”

Erbaş, Kur'an kursu öğreticilerine eğitim konusunda tavsiyelerde bulunarak, şunları kaydetti:

"Peygamber Efendimizin metodunu asla aklınızdan çıkarmayınız. Hz. Muhammed buyuruyor ki 'Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız. Müjdeleyiniz, sevdiriniz, nefret ettirmeyiniz.' İşte bizim ölçümüz, prensiplerimiz, ilkelerimiz budur, sevdirerek öğretmek. Çocuklarımıza çok sıcak davranacağız. Ne mutlu velilerimize. Çocuklarınız 4, 5, 6 yaşlarında Rabbimizi, Peygamberimizi, Kur'an-ı Kerim'i öğreniyorlar. Sevginin, saygının, dürüstlüğün neler olduğunu daha bu yaşta öğreniyorlar."

Programda çocuklar Kur'an-ı Kerim, ilahi ve şiir okuyarak, kendi yaptıkları tablo ve çiçeği Erbaş ile eşi Seher Erbaş'a takdim etti.

Programa Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Kadir Dinç, Ankara İl Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu ile öğrenci velileri de katıldı.

Kaynak: AA