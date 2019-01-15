Aksaray’da 68 Aksaray Görme Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü Derneği faaliyetleri kapsamında görme engellileri bovling oyun sahasında bir araya getirdi.

Bir alışveriş merkezinin bovling oyun alanında bir araya gelen 7’den 70’e onlarca görme engelli, hayatlarında ilk kez bovling oynamanın heyecanını yaşadı.

Ailelerinin veya yakınlarının yardımıyla bovling atışlarını yapan görme engelliler, gün boyu ilk kez oynadıkları bovlingin tadını çıkardı.

İlk kez bovling oynayan 16 yaşındaki Sümeyye Nur Çağıran yaşadığı heyecanı ve mutluluğu anlatarak, "Çok güzel ve heyecanlıydı. Spor her zaman güzel. Heyecanlandım, devirebilme hırsı hissettim" dedi.

12 yaşındaki kardeşi Merve Nur Çağıran ise hayal edemeyeceği kadar mutlu olduğunu belirterek, "İlk defa bovling oynadım. Çok güzeldi. Hayal edemeyeceğim kadar güzeldi. Çok güzel geçti, çok teşekkür ediyorum. Her ne kadar görmesem de yine de çok mutluydum" diye konuştu.

Bir diğer görme engelli 30 yaşındaki Çiğdem Dinç de ilk etapta korktuğunu belirterek, “Korktum ilk başta yapamam diye, yine de yaptım ama” dedi.

Bovling lobutlarının devrildiğini seslerden anladığını belirten 23 yaşındaki görme engelli Yusuf Oğuz da "Engelsiz bir hayat istiyorsak belli bir şeylerle mücadele etmek için bazı faaliyetler iyi oluyor. Bovling de bunlardan bir tanesi ve benim hayatımda tattığım ilk deneyimlerden bir tanesi. İlk defa denedim bovlingi burada. Ortam gayet iyi. Oyun keyifli, devrildiğini sesten anlayabiliyoruz az çok. Tabii ki bu duygunun tarifi yok” ifadelerini kullandı.

68 Aksaray Görme Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Başkanı Yusuf Çıtak ise "Bugün burada görme engelliler için bir şenlik yapalım istedik. Hiç yapmadıkları bir spor. En azından eğleniyorlar bir şekilde başarıyorlar. Amacımız da oydu zaten” dedi.

Kaynak: İHA