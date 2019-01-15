Muhammed henüz 10 yaşında. Binlercesi gibi savaşın acı yüzüyle küçük yaşta tanıştı. Suriye'de rejim güçlerine ait uçaklardan atılan bombalarla bir gözünü ve bacağını kaybetti.

Muhammed, ailesiyle birlikte Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılan bölgede bir kampa yerleşti.

Kampta görevlilerin dikkatini çeken Muhammed için Sağlık Bakanlığı devreye girdi. Ailesiyle beraber Ankara'ya davet edilen Muhammed'e protez bacak hediye edildi. Ama o kirlenmesin diye bacağı kullanmıyor, özel günlere saklıyor...

Türkiye, "Protezim çamurda kirlenmesin" diyen Muhammed için bir kez daha harekete geçti. Zoğara kampında yolların yapılması için çalışma başlattı. Çalışmalar tamamlandıktan sonra Muhammed protez bacağını rahatlıkla kullanabilecek.

Savaşın izlerini taşıyan Muhammed, Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a olan sevgisini ise dilinden düşürmüyor.

Haber: Anıl Yağcı

Kamera: Ahmet Uğur Baş