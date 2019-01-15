Kimyager Yücel Kaynak, Samsun Teknoloji Geliştirme Merkezinde, yerli ve milli kaynaklarla özel formüllü granül üretti.

Üretilen özel formüllü granül, hem asfalt yollara zarar vermiyor hem de yurt dışından getirilen ürünlerden çok daha ucuza mal oluyor.

"Buz Yak" adı verilen ürün, yollardaki buzu 20 dakika içinde eritiyor. Böylece sık sık yolları yeniden asfaltlamak da gerekmiyor.

Yurt dışından getirilen ürünlere göre çok daha ucuz olan ürün, eksi 45 dereceye kadar kullanılabiliyor.

Kimyager Yücel Kaynak, "Ürün, dünya piyasasında benzer yapılan ürünlere göre çok ekonomiktir. Derece bakımından da eksi 45 dereceyi gördüğü için 2 katı soğuğa dayanan bir üründür. 3 gün boyunca ortamda kalması, aktivitesini koruması da ayrı bir ekonomi kazandırmaktadır" dedi.

Ürün birçok ülkede denendi ve başarıları sonuçlar alındı. "Buz Yak", Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesinden de onay aldı.

Haber: Seyfi Kör

Kamera: Mehmet Gençali