Bilim insanları Antarktika'nın 1979'dan bu yana ne kadar hızlı eridiğini izlemek için uydu görüntülerinden yararlandı. Sonuç olarak da küresel ısınmanın buzları ne kadar hızlı erittiğini gördüler.

1980'lerde yılda 44 milyar ton eriyen buzlar, 2009'dan bu yana yılda yaklaşık 278 milyar ton eriyor. Son erime oranı ise, geçen yıl yapılan bir araştırmaya göre yüzde 15 daha fazla.

California Üniversitesinden buz bilimcisi Eric Rignot, Antarktika'nın doğusunda yaşanan erimenin önümüzdeki yüzyılda deniz seviyesinin yükselme riskini artırdığını söyledi.

Kaynak: Associated Press