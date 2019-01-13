İstanbul Siber Şube ekipleri, derin internetteki yasa dışı faaliyetleri engellemek için özel birim oluşturdu.

Terör örgütü PKK, bu platformda uyuşturucu ticareti yapıyor. DEAŞ ise propoganda ve eleman temini için kullanıyor.

Deep Web aslında buz dağının görünmeyen kısmı, yani internet içeriklerinin yüzde 90'ı burada yer alıyor.

Deep Web'i kimler kullanıyor?

Derin internet, siyah şapkalı hackerlar, terör örgütleri ve illegal alanlarda ticaret yapmak isteyen şahısların arka bahçesi olarak tanımlanabilir. Özellikle ailelerin çocuklarını Deep Web'den koruyabilmek için üzerlerine büyük sorumluluklar düşüyor.

Normal tarayıcılarla erişim mümkün değil. Bu ortam, suç örgütleri tarafından yasa dışı bir ticaret kapısına dönüştürülmüş durumda.

İnternetin karanlık yüzünü en çok terör örgütleri kullanıyor. PKK, uyuşturucu ticaretinin bir kısmını bu platformda gerçekleştiriyor. Kripto paralarla yapılan yasa dışı ticaretin hacmi ise milyon dolarlarla ifade ediliyor.

Terör örgütü DEAŞ ise eylem talimatı, propaganda ve eleman temini için derin interneti kullandı.

Aileler çocuklarını nasıl korumalı?

Özellikle çocukların telefonlarında bilgisayarlarında Deep Web'e girmek için gerekli olan tarayıcının olup olmadığı kontrol edilebilir, sosyal medya üzerinden de üye oldukları grupların hackerlarla ilişkisi olup olmadığı kontrol edilmeli.

Haber: Murat Can Öztürk

Kamera: Musa Toprak