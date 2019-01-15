Su ürünleri yaşam alanlarını korumak, terk edilmiş av araçlarının neden olduğu kontrolsüz avcılığı engellemek, balıkçılık faaliyetlerini canlandırmak...

Tarım ve Orman Bakanlığı, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü, biyolojik ve ekonomik kayıpların azaltılması amacıyla 2014 yılında "Denizlerin Terk Edilmiş Av Araçlarından Temizlenmesi Projesi"ni başlattı.

2016 yılında Bozcaada ve Gökçeada çevresinde uygulamaya konulan proje sonucunda, 13 lokasyon belirlendi. Bu lokasyonlarda 408 bin 200 metrekare deniz alanı tarandı ve yaklaşık 3 bin metrekare ağ denizden temizlendi.

17 bin 550 metrekare hayalet ağ denizlerden çıkarıldı

2017 yılında Çanakkale Boğazı'nda 12 lokasyon da çalışmalar gerçekleştirildi. Bu lokasyonlar içerisinde 56 bin 500 metrekare alan taranarak, 11 bin metrekare hayalet ağ denizden çıkarıldı.

2018 yılında da süren projede Çanakkale Boğazı ve Marmara Denizi'nde 12 lokasyon da çalışmalar yapıldı Bu lokasyonlar içerisinde 20 bin metrekare alan taranarak, 3 bin 750 metrekare hayalet ağ denizlerden temizlendi.

2018 yılı itibarıyla toplam 37 lokasyon da yaklaşık olarak 484 bin 700 metrekare alan taranmış oldu. 17 bin 550 metrekare hayalet ağ denizlerden çıkarıldı.

Haber: Altuğ Acer