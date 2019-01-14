Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üzerinde önemle durduğu Safranbolu evlerinden örnek verdiği yatay ve yörenin özellikleriyle örtüşen mimari üslup, ilçede yeni yapılan binalarda da uygulanıyor.

İlçedeki yeni yapılara Safranbolu Belediyesi bünyesinde kurulan Mimari Estetik Komisyonu tarafından onay verilirken, modern ve yeni binaların dış mimarisi kentin dokusuna uygun dizayn ediliyor.

Hiçbir ev diğerinin manzarasını ve ışığını kapatmıyor

Genelde 2 ya da 3 katlı binalardan oluşan Safranbolu evlerinde çoklu nüfus nedeniyle 8 oda bulunurken, yapıların ahşap kapı ve tavanları süslemeleriyle güzel görüntü oluşturuyor.

Komşuluk hakkının da gözetildiği Safranbolu'da hiçbir ev diğerinin manzarasını ve ışığını kapatmıyor. Tüm evler kendilerine göre daha merkezi konumdaki kamu binalarına, dini yapılara ve anıt eserlere dönük inşa ediliyor.

"Atalarımızdan kalan o evleri korumak görevimiz"

Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih Ürkmezer, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilçenin evlerinden bahsetmesinin kendisini ve tüm Safranboluluları mutlu ettiğini söyledi.

Safranbolu'nun Osmanlı-Türk mimarisini yansıtan evlerinin dünyaya mal olduğunu anlatan Ürkmezer, şöyle konuştu:

"Atalarımızdan kalan o evleri korumak görevimiz. Safranbolu halkı da bugüne kadar çok büyük bilinç sergileyerek bu evlerin korunmasında ve yaşatılmasında büyük emek sarf etti. Safranbolu evlerinin, sokaklarının, mahalle kültürünün korunması ve gelecek kuşaklara aktarılmasında sadece biz idarecilere değil tüm Safranbolu halkına, yerli ve yabacı misafirlere büyük görev düşüyor. Öncelikle bu yerleri korumamız gerekiyor."

90 dükkanın ön cephe restorasyonu yapılacak

Safranbolu'un gelecek kuşaklara aktarılması için çeşitli projeleri hayata geçirdiklerini belirten Ürkmezer, 2018'de Akçasu Kanyonu'nu turizme kazandırdıklarını, o bölgede bulunan evlerin restorasyonu konusunda proje çalışmasının sürdüğünü vurguladı.

Ürkmezer, Tarihi Çarşı bölgesinde yaklaşık 90 dükkanın ön cephe restorasyonunu yapacaklarını da söyledi.

Kaynak: AA