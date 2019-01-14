Murat Sarıoğlu, Sakarya'nın Hendek ilçesinde yaşıyor.

Engelli ve böbrek hastası olan genç, 14 senedir diyalize gidiyor. Haftanın 3 günü gittiği diyalizde ve evde boş vakitlerinde sürekli bir şeyler yazdığını söyleyen Sarıoğlu, "Engelli kardeşlerimin yaşadığı ve benim yaşadığım zorlukları anlatmak için yazılar yazıyorum" diyor.

Hayatını okuma yazmaya adayan Sarıoğlu, kitaplarını ve not aldığı defterlerini bir an olsun yanından ayırmıyor.

Şiir de yazan Sarıoğlu, "Vuslat-ı Dem" adlı bir şiir kitabı çıkardığını söylüyor. Geçirdiği ameliyatlar nedeniyle yarım kalan öğrenimini de sürdürüyor.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencisi Murat Sarıoğlu, yeni bir kitap hazırlığında.

Haber: Mehmet Karakaş