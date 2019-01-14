Samsun'da 6 yıl önce 150 dönüm alana kurulan, 3 veteriner ve 20 personelin görev aldığı Hayvan Bakım Merkezi'nin 26 dönümlük bölümünde "Kedi Kasabası" bulunuyor.

Her türlü konforun düşünüldüğü "Kedi Kasabası"nda ağaçların altında küçük kulübelerde kalan, geniş alanda özgürce oynayabilen, atlama ve tırmanma yerleri bulunan kediler, bakımlarının yapılmasının yanı sıra mamalarını da müzik eşliğinde yiyor.

Kasabada yazın serin bungalov evlerinde yaşayan bin civarındaki sokak kedisi, kışın ise üşümemeleri için Büyükşehir Belediyesi ile hayvanseverlerin birlikte hazırladıkları minderli ve ısıtıcı fanlı yuvalarda kalıyor.

"Tamamen kedilerin rahatlığı düşünüldü"

Hayvan barınağının sorumlu yöneticisi veteriner hekim Hande Yaman, barınağa gelen sokak kedilerinin önce sağlık taramasının yapıldığını söyledi.

Sağlıklı kedilerin kedi kasabasına yerleştirildiğini belirten Yaman, şöyle konuştu:

"Kediler burada serbest dolaşabiliyor. Kışın da üşümemesi için konteyner hazırladık. Açık olan diğer yuvaların etrafını ise tamamen mika camlarla kapattık. Isıtıcı fanlar 24 saat çalışarak yuvaları sıcak tutuyor. Ayrıca hayvanseverlerle ortak dizayn ettiğimiz konteyner bulunuyor. Konteynerin içine minderler konuydu. Tamamen kedilerin rahatlığı düşünüldü."

Mozart'ın "Türk Marşı" bestesiyle yemeğe çağrılıyorlar

Minderler kirlendiğinde değiştirildiğini anlatan Yaman, "Minderleri hayvanseverlerle ortak hareket ederek kirlendiğinde temizleyip yerine koyuyoruz" dedi.

Yaman, kedilere her gün klasik müzik dinletildiğini, yemek saatinde ise Mozart'ın "Türk Marşı" bestesiyle yemeğe çağrıldıklarını vurguladı.

Kaynak: AA