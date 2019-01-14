Türk mühendis ve işçileri tarafından zor şartlarda üretilen Devrim otomobili...

Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii AŞ (TÜLOMSAŞ) yetkililerinin açıklamasına göre, 1961'de üretilen Devrim otomobili, 5 Eylül 2017'de başlayan kapsamlı bakımdan sonra 3 Mart 2018'de yeni yerine konuldu.

Daha önce TÜLOMSAŞ tesislerinde hazırlanan camekanlı bölümde sergilenen Devrim otomobiline ziyaretçi ilgisinin artması nedeniyle müze oluşturuldu.

O zamanki adı Eskişehir Demiryolu Fabrikaları olan TÜLOMSAŞ'ta otomobilin üretildiği imalathane ve depolarda araştırma yapılınca Devrim'in yapımı sırasında kullanılan çeşitli parçalar ve materyaller de bulundu.

Bu materyallerle zenginleştirilen müze, ziyaretçilerin yoğun ilgisi göz önüne alınarak TÜLOMSAŞ tesislerinin farklı bir bölgesinde kuruldu.

"Türkiye'nin ilk yerli otomobili"

Kapsamlı bakımının tamamlanmasından sonra 3 Mart 2018'de ziyarete açılan "Devrim otomobili müzesi" yoğun ilgi görüyor. Müzeyi, yaklaşık 9 aylık sürede 105 bin kişi ziyaret etti.

Müzede, otomobilin yapımında kullanılan kaynak motoru, matkap ve torna tezgahları, yapım aşamalarının çekildiği fotoğraf makinesi, kumpas, pergel, cetvel, çizim masası, kireç taşından maketi, yedek parçalar, Sivas'ta demiryollarında dökülmüş orijinal motor bloku ve çalışmaların görselleri de bulunuyor.

Yaklaşık 200 Türk mühendis ve işçisinin emeğiyle "siyah", "beyaz", "mavi boncuk" ve "gecekondu" isimleri verilerek 4 adet üretilen ve daha sonra adı "Devrim" konulan araç tarihe "Türkiye'nin ilk yerli otomobili" olarak geçti.

Özellikle yerli otomobil üretimine ilişkin atılan somut adımların ardından "Devrim" daha fazla ilgi görüyor.

Öğrenciler "Devrim"i görerek öğrenecek

TÜLOMSAŞ ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birlikteliğinde hazırlanan "Eskişehir yerli değerleri ile buluşuyor" projesi kapsamında, yıl boyunca düzenlenecek etkinliklerle kentte eğitim gören 7 bin 993 öğrencinin müzeyi ziyaret etmesi hedefleniyor.

"Devrim"in hikayesi

Eskişehir Demiryolu Fabrikaları'nda Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel'in talimatıyla üretilen "Devrim" otomobili, 1961 yılında trenle Ankara'ya götürüldü. Demiryolu kanunları gereği deposuna az akaryakıt konulan Devrim, Gürsel'in test amacıyla kullandığı sırada benzini bitip durdu. Bunun ardından trenle Ankara'dan Eskişehir'e getirilen Devrim, bir süre fabrika içinde kullanıldı.

TÜLOMSAŞ'ta sergilenen 0002 şasi ve 0002 motor numaralı Devrim, lastikleri ile ön ve arka camı dışında tamamen yerli olarak 4,5 ayda üretildi.

Uzun ve kısa farları ayakla çalışan, kontak anahtarı ve manuel olarak da çalıştırılabilen Devrim, bu özellikleriyle de dikkat çekiyor. Bin 250 kilogram ağırlığında ve saatte maksimum 140 kilometre hız göstergesine sahip Devrim'e güvenlik gerekçesiyle benzin konulmuyor, otomobil aküsü sökülü halde bulunuyor.

Kaynak: AA