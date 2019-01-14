Çin'in başkenti Pekin'de öfkesini atmak isteyenler için sıra dışı bir yer açıldı: Öfke Odası.

Sopa ve çekiçlerin olduğu odada, eski eşyalardan cam şişelere kadar çeşitli nesneler bulunuyor. Şehrin ilk öfke odasını kullananlar hayal kırıklıklarını, öfkelerini, streslerini odada bırakarak çıkıyor.

Jin Meng ve arkadaşları tarafından 4 ay önce kurulan "Smash" adlı oda, insanların öfkelerini atmaları için hazırlandı.

Meng, insanların baskı altında kaldığı büyük şehirlerde stresi azaltmak için böyle bir yer açtıklarını söyledi. Bir sonraki planlarının ise alışveriş merkezinde yeni bir oda açmak olduğunu anlattı.

Telefon, saat, hoparlör, ses kayıt cihazı ve daha fazlası...

Meng, "Öfke Odası" için bu ikinci el eşyaları alıyor. Her ay yaklaşık 600 müşteri, eski bir fabrika alanında bulunan odayı ziyaret ediyor. Odayı 30 dakika kullanmanın fiyatı ise bir kişi için 23 dolar, dört kişilik bir grup için 75 dolar.

Kaynak: Reuters