Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Manisa Telsiz Radyo Amatörleri ve Arama Kurtarma Derneği (MAT) ekipleri, Manisa'nın Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerinde su baskınları sonucu mahsur kalan hayvanlar için arama kurtarma çalışması başlattı.

Özellikle yağışlardan sonra gölü andıran Gediz Ovası'ndaki tarım alanlarını botlarla dolaşan ekipler, bağ evi ya da besi çiftliği gibi yerlerde mahsur kalan hayvanları kurtardı.

"Zararın en aza indirilmesi için mücadele ediyoruz"

MAT Başkanı Bahattin Özer, 3 gün süren yağışların ovayı göle çevirdiğini söyledi.

"Gediz Ovası'ndaki bağ evleri ya da besi çiftliklerinde yaşamını sürdüren çok sayıda hemşehrimiz olduğunu biliyorduk. Özellikle bağ evlerinde yılın bu mevsiminde kimse olmuyor. Ancak bu evlerde hayvan beslendiğini, köpek, tavuk gibi hayvanların su baskını nedeniyle telef olabileceğini düşünerek botlarımızla kurtarma çalışması başlattık. İyi ki de böyle çalışma başlatmışız, kurtardığımız köpekler ve tavuklar oldu."

Kurtarma çalışmalarının süreceğini anlatan Özer, "Su baskını nedeniyle yiyecek bulamayan hayvanlar da var. Onları da unutmadık, belli noktalara onlar için de yem bırakıyoruz. Zararın en aza indirilmesi için mücadele ediyoruz" dedi.

Kaynak: AA