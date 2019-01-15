TRT Çocuk’tan minikleri ve ailelerini sevindirecek bir müjde daha geldi. Ailecek izlenebilecek birbirinden seçkin yapımlar, her hafta sonu TRT Çocuk Film Kuşağı ile izleyiciyle buluşacak.

Film Kuşağı serisinde çeşitli ülkelerden zengin içerikli yapımlar yer alacak. Uzun metrajlı, animasyon ve drama türü filmler ailelerle buluşacak.

Çeşitli ülkelerden zengin içerikli yapımların, uzun metrajlı, animasyon ve drama türü filmlerin de ailelerle buluşacağı Film Kuşağı serisinde amaç, çocukların evrensel algılarına katkı sunmak, sinema kültürlerini geliştirmek, onları farklı kültür ve coğrafyalarla tanıştırmak.

Hedef kitle ise sadece çocuklar değil. Ebeveynlerde farkındalık oluşturulması da amaçlanıyor. Çocuklar ekran başında yalnız bırakılmadan birlikte vakit geçirme alışkanlığının kazandırılması da hedefleniyor.

Filmler, 19 Ocak Cumartesi günü itibariyle TRT Çocuk ekranlarında yayınlanmaya başlayacak.

Filmlerin hafta içinde tekrar yayınları da olacak.

Kaynak: TRT Haber