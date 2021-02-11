Haber Giriş: 11 Şubat 2021 Perşembe 17:18Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Sahile vuran yunus kurtarıldı
[Fotoğraf: TRT Haber]
Sinop'ta sahile vuran yunusun yardımına bir vatandaş koştu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Sinop'ta bir Yunus kıyıya vurdu. Sahilde çırpınan yunusu yoldan geçen Mehmet Ersoy'un çocukları fark etti. Ersoy aracından inerek çırpınan yunusun yanına gitti ve yönünü bulmasına yardım etti.
Ersoy’un çocukları o anları cep telefonuyla kaydetti.
Etiketler: Doğal Yaşam
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