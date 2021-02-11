Sinop'ta bir Yunus kıyıya vurdu. Sahilde çırpınan yunusu yoldan geçen Mehmet Ersoy'un çocukları fark etti. Ersoy aracından inerek çırpınan yunusun yanına gitti ve yönünü bulmasına yardım etti.

Ersoy’un çocukları o anları cep telefonuyla kaydetti.



