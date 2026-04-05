KKTC'deki tarihi Lala Mustafa Paşa Camii restore edilecek

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Din İşleri Başkanlığından alınan bilgiye göre, restorasyon çalışmaları, Türkiye Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Kıbrıs Vakıflar İdaresi işbirliğinde gerçekleştirilecek.

Tarihi hafızası ve mimarisiyle öne çıkan Lala Mustafa Paşa Camii'nde restorasyon çalışması ile yapının özelliklerinin korunması ve güçlendirilmesi hedefleniyor.

Restorasyon sebebiyle Gazimağusa Lala Mustafa Paşa Camis'nde ibadet ve ziyarete geçici süreyle ara verildi.

Bugün son kez kılınan cuma namazının ardından cami kapatılarak restorasyon çalışmaları için ön hazırlıklara başlandı.

KKTC Din İşleri Başkanlığı Gazimağusa Sorumlusu Faruk Seçkin, caminin tarihi süreçte eskiden katedral olduğuna dikkati çekerek, mimarisinin "Gotik" stilinde olduğunu söyledi.

Seçkin, Gazimağusa Lala Mustafa Paşa Camii'nin sadece Kıbrıs'ın değil Doğu Akdeniz'in en muhteşem eserlerinden biri olduğunu dile getirerek, Kıbrıs'ın fethinden itibaren (1571) cami olarak hizmet veren eserdeki yıpranma ve deformasyonun restorasyonla giderileceğini ifade etti.

Restorasyonun 3-4 yıl süreceğini belirten Seçkin, çalışmaların ardından Lala Mustafa Paşa Camii'nin aslına uygun şekilde güçlendirileceğini anlattı.

"Türkiye Cumhuriyeti'ne teşekkür ediyoruz"

Bölge sakinlerinden Ali Özduran da sık sık ibadet etmek üzere Lala Mustafa Paşa Camii'ne geldiğini, caminin sadece dini açıdan değil turizm anlamında da önemli olduğunu vurguladı.

Özduran, restorasyon dolayısıyla Lala Mustafa Paşa Camii'nde bir süre ibadet edemeyecekleri için hüzünlü, eserin restorasyonu ve gelecek nesillere sağlam şekilde bırakılacak olmasından dolayı da mutlu olduğunu dile getirdi.

Hem ibadet hem de Gazimağusa kentine turizm katkısından dolayı caminin önemli olduğuna dikkati çeken Özduran, "Böyle bir eserin restorasyonuna katkı sağladığı için Türkiye Cumhuriyeti'ne teşekkür ediyoruz." dedi.

Lala Mustafa Paşa Camii'nde bugün son cuma namazını kılmaya gelenlerden İhsan Bekiroğlu da eserin restorasyona ihtiyacının olduğunu ve bunun zamanının geldiğini belirterek "Restorasyondan dolayı mutluyum. Burada ibadet etmeyi özleyeceğiz fakat inşallah 4-5 yıl sonra çalışmalar bitince gene gelmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Lala Mustafa Paşa Camii

Osmanlı Devletinin 1571'de Kıbrıs'ı fethinden önce Aziz Nikola Katedrali olarak bilinen Lala Mustafa Paşa Camii, Doğu Akdeniz'deki Rayonnant Gotik stili ile inşa edilmiş, Orta Çağ yapılarının en önemlilerinden birisi kabul ediliyor.

Katolik katedral olarak 1328'de kutsanan yapı, Gazimağusa'nın 1571'de alınmasının ardından camiye çevrildi.

1571'den itibaren "Mağusa Ayasofyası Camii" olarak adlandırılan yapının adı 1954'ten itibaren Lala Mustafa Paşa Camii adıyla anılmaya başlandı.