Türk Dünyası
AA 05.04.2026 00:09

Kazakistan'da Hoca Ahmet Yesevi mirasının yaygınlaştırılması için eylem planı onaylandı

Kazakistan hükümeti, Hoca Ahmet Yesevi mirasının tanıtımı ve yaygınlaştırılmasına yönelik 2026-2028 dönemini kapsayan eylem planını onayladı.

Kazakistan'da Hoca Ahmet Yesevi mirasının yaygınlaştırılması için eylem planı onaylandı
[Fotograf: AA]

Kazakistan Başbakanı Oljas Bektenov tarafından imzalanan kararnameye göre, plan, büyük düşünürün mirasının araştırılması ve korunmasının yanı sıra Türkistan'ın manevi turizmin önemli merkezlerinden biri olarak geliştirilmesini hedefliyor.

5 ana alandan oluşan ve toplam 37 faaliyeti içeren eylem planı kapsamında, hukuki altyapının geliştirilmesi, bilimsel araştırma ve eğitim çalışmaları, kültürel ve yaratıcı projeler, uluslararası ve imaj odaklı etkinlikler ile restorasyon faaliyetlerinin hayata geçirilmesi öngörülüyor.

Geleneksel "Yesevilik" yarışması düzenlenecek

Plan çerçevesinde özellikle gençler ve öğrencilerle yürütülecek çalışmalara öncelik verilecek, faaliyetlerin büyük bölümü Türkistan'da gerçekleştirilecek.

Bu kapsamda, Türkistan'da geleneksel "Yesevilik" yarışması düzenlenecek ve öğrenciler için aynı ad ile kulüp açılacak.

Ayrıca Hoca Ahmet Yesevi'nin eserleriyle ilgili bilimsel çalışmalar yayımlanacak, mirasının yurt içi ve yurt dışındaki bilim merkezleri ve arşivlerde tespitine yönelik çalışmalar yapılacak ve arşiv belgelerinin kataloğu hazırlanacak.

Yesevi mirasının daha geniş kitlelere ulaştırılması amacıyla turistlere yönelik rehber kitaplar güncellenecek, yabancı turistlere uygun yeni turizm rotaları geliştirilecek ve Hoca Ahmet Yesevi Türbesi'nde bilimsel ve restorasyon çalışmaları yürütülecek.

Eylem planı ayrıca Yesevi'nin yazılı mirasının UNESCO'nun "Dünya Belleği" programı kapsamında tanıtılmasını ve UNESCO ile ISESCO çerçevesinde "Yesevi Yılı" veya özel kültürel günlerin ilan edilmesine yönelik çalışmaların yapılmasını içeriyor.

Kazakistan Türk Dünyası Turizm
SON HABERLER
06:34
Kabine 'Orta Doğu' gündemiyle toplanacak
05:45
ABD-İsrail'in Tahran'a saldırılarında 13 kişi hayatını kaybetti
04:29
Göçmen teknesi alabora oldu: 70'ten fazla kişi kayıp
04:19
İran'ın misillemesinin ardından İsrail'de art arda sirenler çaldı
03:38
İran'da sivil bir bina füzeyle vuruldu
03:33
Bursa'da seyir halindeki araca yorgun mermi isabet etti
Seyhan Nehri'nde renkli su korteji
Burhanettin Duran: Türkiye, barış umutlarını taze tutmaya her daim devam edecek
Burhanettin Duran: Türkiye, barış umutlarını taze tutmaya her daim devam edecek
