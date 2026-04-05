Kazakistan'da Hoca Ahmet Yesevi mirasının yaygınlaştırılması için eylem planı onaylandı

Kazakistan Başbakanı Oljas Bektenov tarafından imzalanan kararnameye göre, plan, büyük düşünürün mirasının araştırılması ve korunmasının yanı sıra Türkistan'ın manevi turizmin önemli merkezlerinden biri olarak geliştirilmesini hedefliyor.

5 ana alandan oluşan ve toplam 37 faaliyeti içeren eylem planı kapsamında, hukuki altyapının geliştirilmesi, bilimsel araştırma ve eğitim çalışmaları, kültürel ve yaratıcı projeler, uluslararası ve imaj odaklı etkinlikler ile restorasyon faaliyetlerinin hayata geçirilmesi öngörülüyor.

Geleneksel "Yesevilik" yarışması düzenlenecek

Plan çerçevesinde özellikle gençler ve öğrencilerle yürütülecek çalışmalara öncelik verilecek, faaliyetlerin büyük bölümü Türkistan'da gerçekleştirilecek.

Bu kapsamda, Türkistan'da geleneksel "Yesevilik" yarışması düzenlenecek ve öğrenciler için aynı ad ile kulüp açılacak.

Ayrıca Hoca Ahmet Yesevi'nin eserleriyle ilgili bilimsel çalışmalar yayımlanacak, mirasının yurt içi ve yurt dışındaki bilim merkezleri ve arşivlerde tespitine yönelik çalışmalar yapılacak ve arşiv belgelerinin kataloğu hazırlanacak.

Yesevi mirasının daha geniş kitlelere ulaştırılması amacıyla turistlere yönelik rehber kitaplar güncellenecek, yabancı turistlere uygun yeni turizm rotaları geliştirilecek ve Hoca Ahmet Yesevi Türbesi'nde bilimsel ve restorasyon çalışmaları yürütülecek.

Eylem planı ayrıca Yesevi'nin yazılı mirasının UNESCO'nun "Dünya Belleği" programı kapsamında tanıtılmasını ve UNESCO ile ISESCO çerçevesinde "Yesevi Yılı" veya özel kültürel günlerin ilan edilmesine yönelik çalışmaların yapılmasını içeriyor.