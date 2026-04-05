AA 05.04.2026 05:23

Kuveyt: İran iki ayrı bölgedeki elektrik ve su arıtma tesisini hedef aldı

Kuveyt, iki ayrı bölgedeki "elektrik ve su arıtma tesisi"ne İran'ın İHA saldırıları düzenlediğini duyurdu.

Kuveyt: İran iki ayrı bölgedeki elektrik ve su arıtma tesisini hedef aldı

Kuveyt resmi ajansı KUNA'da, Kuveyt Elektrik, Su ve Yenilenebilir Enerji Bakanlığının İran'ın İHA saldırılarına ilişkin yaptığı açıklama paylaşıldı.

Açıklamada, İran'ın iki ayrı bölgede "elektrik ve su arıtma tesisi"ni hedef aldığı ve saldırılar sonucunda iki elektrik üretim ünitesinin hizmet dışı kaldığı aktarıldı.

Saldırı sonucu ölen ya da yaralanan olmadığı kaydedilen açıklamada, ülkede "elektrik ve su sisteminin güvenliğinin devamının yüksek öncelik olduğu" ifade edildi.

Bu arada, Kuveyt Petrol Kurumu, Şuveyh bölgesindeki petrol tesisine yapılan İHA saldırısına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, söz konusu saldırının ardından ekiplerin yangına müdahale ettiği ve binanın tedbir amacıyla tahliye edildiği ifade edildi.

Kuveyt, Şuveyh bölgesindeki petrol tesisine yapılan saldırıda yangın çıktığını duyurmuştu.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Kuveyt başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, eski İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

Seyhan Nehri’nde renkli su korteji
Burhanettin Duran: Türkiye, barış umutlarını taze tutmaya her daim devam edecek
