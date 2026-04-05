İran: ABD-İsrail'le iş birliği yapan 100'den fazla kişinin mal varlığına el konuldu

Fars Haber Ajansı, İran Yargı Erki tarafından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamayı yayımladı.

Ülke güvenliği ve ulusal çıkarlar aleyhine faaliyetlerle mücadele çerçevesinde, ABD ve İsrail ile iş birliği yaptığı veya bunları desteklediği öne sürülen muhalif medya unsurlarına yönelik adli işlem başlatıldığı belirtilen açıklamada, bu kapsamda, aralarında oyuncular, sporcular ve muhalif medya çalışanlarının da yer aldığı yurt dışında bulunan 100'den fazla tanınmış isim hakkında mal varlıklarının tespiti ve el konulması ile banka hesaplarının dondurulmasına yönelik yargı kararı çıkarıldığı kaydedildi.

Açıklamada, ABD, İsveç, Hollanda, Gürcistan ve İngiltere gibi çeşitli ülkelerde ikamet ettikleri ileri sürülen söz konusu kişilerin, 63'ünün Iran International televizyonu yönetici-çalışanı, 25'inin Manoto TV yönetici-çalışanı ve 25 kişinin de sosyal medyada ABD ve İsrail saldırılarına destek verdikleri iddia edilen yurt dışında yaşayan İran vatandaşları olduğu ifade edildi.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Kuveyt başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, eski İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.