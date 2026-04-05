Dünya
AA 05.04.2026 03:26

Kuveyt'te petrol tesislerine İHA saldırısı: Yangın çıktı

Kuveyt Petrol Kurumu, Şuveyh bölgesindeki petrol tesisine insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlenen saldırı sonucu yangın çıktığını duyurdu.

Kuveyt'te petrol tesislerine İHA saldırısı: Yangın çıktı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Kuveyt Haber Ajansının (KUNA) haberinde, Kuveyt Petrol Kurumunun ülkenin batısındaki Şuveyh kentinde düzenlenen saldırıya ilişkin yaptığı açıklamaya yer verildi.

Açıklamada, Şuveyh bölgesindeki petrol tesisine yönelik düzenlenen insansız hava araçları (İHA) saldırısının ardından yangın çıktığı belirtilerek, "Acil durum ve itfaiye ekiplerinin yangına müdahale etmek için derhal harekete geçtiği" kaydedildi.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Kuveyt başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, eski İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

05:45
ABD-İsrail'in Tahran'a saldırılarında 13 kişi hayatını kaybetti
04:29
Göçmen teknesi alabora oldu: 70'ten fazla kişi kayıp
04:19
İran'ın misillemesinin ardından İsrail'de art arda sirenler çaldı
03:38
İran'da sivil bir bina füzeyle vuruldu
03:33
Bursa'da seyir halindeki araca yorgun mermi isabet etti
01:21
Eskişehir'de iki otomobil çarpıştı: 4 ölü, 2 kişi yaralı
