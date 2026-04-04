İşgalci İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine saldırısında 5 kişi öldü

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı saldırıları sürdürüyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İsrail ordusunun Mareke beldesine düzenlediği saldırıda 1'i kadın 5 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Lübnan haber ajansı NNA'ya göre, ülkenin doğusundaki Bekaa bölgesinde bulunan Karun beldesinde Karun Gölü yakınında bir kafeye İsrail ordusunun insansız hava aracıyla saldırı düzenlemesi sonucu çok sayıda kişi yaralandı.

Litani Nehri İdaresinden yapılan açıklamada, Karun Belediyesinden göl çevresindeki kafe, turistik alan ve toplanma yerlerinin bölgedeki su altyapısının korunması amacıyla kapatılmasının talep edildiği belirtildi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan bu yana İsrail saldırılarında yaşamını yitirenlerin sayısının 1422'ye çıktığını duyurmuştu.

Lübnan hükümeti ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.