Az Bulutlu 5.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
TRT Haber 04.04.2026 21:05

Katil İsrail dünyada protesto edildi

Katil İsrail dünyada protesto ediliyor. Binlerce kişi meydanlara indi. İsrail'in Filistin, Lübnan ve İran'daki katliamlarına tepki gösterdi. Protestocular, dünyada devam eden savaşların sona ermesini istedi.

Hollanda'da Filistin Toprak Günü dolayısıyla gösteri düzenlendi. Başkent Amsterdam'daki Dam Meydanı'nda Türk, Filistin, Lübnan ve İran bayrakları dalgalandı.

"Hepimiz Filistinliyiz" ve "Filistinli tutukluların yanındayız, hepsini özgür bırakın" sloganları atıldı.

İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırıları ile Filistinli esirlere uygulanması planlanan idam yasası İsveç'te protesto edildi.

Başkent Stokholm'de toplanan göstericiler, parlamentoya yürüdü. Filistin bayrakları taşıyan kalabalık, "İşgale son", "Esirlere özgürlük", "İdama hayır" yazılı pankartlar açtı.

İsrail ve ABD aleyhine sloganlar attı. Gösteride temsili idam sehpası kurularak, İsrail’in Filistinli esirlere uygulanması planlanan idam yasasına tepki gösterildi.

Alman otomotiv firması Volkswagen'in Osnabrück fabrikasında İsrail için silah ve savaş malzemeleri üreteceği iddiası, protesto edildi.

Filistin bayrağı taşıyan göstericiler, otomobil fabrikasında silah veya savaş malzemesi üretmek yerine sivil üretim yoluyla iş imkanlarının güvence altına alınmasını istedi. Göstericiler, daha sonra şehir merkezinde yürüdü.

Almanya'nın çeşitli kentlerinde düzenlenen Paskalya Yürüyüşleri'ne katılan binlerce kişi, dünyanın farklı bölgelerinde süren savaşlara karşı barış çağrısı yaptı. Göstericiler, savaş bölgelerine silah gönderilmemesini talep etti.

ETİKETLER
ABD-İsrail-İran Savaşı İran Lübnan
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
05:35
ABD-İsrail'in Tahran'a saldırılarında 13 kişi hayatını kaybetti
04:29
Göçmen teknesi alabora oldu: 70'ten fazla kişi kayıp
04:19
İran'ın misillemesinin ardından İsrail'de art arda sirenler çaldı
03:38
İran'da sivil bir bina füzeyle vuruldu
03:33
Bursa'da seyir halindeki araca yorgun mermi isabet etti
01:21
Eskişehir'de iki otomobil çarpıştı: 4 ölü, 2 kişi yaralı
Seyhan Nehri’nde renkli su korteji
FOTO FOKUS
Burhanettin Duran: Türkiye, barış umutlarını taze tutmaya her daim devam edecek
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ