Az Bulutlu 5.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 04.04.2026 20:58

İsrail, BM Barış Gücü karargahının güvenlik kameralarını tahrip etti

Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL), İsrail askerlerinin dün Lübnan'ın güneyindeki Nakura beldesindeki ana karargahta bulunan güvenlik kameralarını tahrip ettiğini açıkladı.

[Fotoğraf: Arşiv]

UNIFIL Sözcüsü Kandice Ardiel, İsrail askerlerinin dün Nakura'daki ana karargahın Minghy Caddesi'ne bakan tüm kameralarını tahrip ettiğini açıkladı.

Ardiel, söz konusu kameraların yalnızca karargahın çevresini görüntüleyecek şekilde konumlandırıldığını ve karargahtaki personelin güvenliğini sağlama amacı taşıdığını belirtti.

UNIFIL'in bu duruma ilişkin İsrail ordusuna ciddi endişelerini ilettiğini aktaran Ardiel, söz konusu eylemler nedeniyle resmi protestoda bulunulacaklarını ifade etti.

Ardiel ayrıca, İsrail'e BM personelinin güvenliğini sağlama yükümlülüğü ile BM tesislerinin dokunulmazlığına saygı gösterme sorumluluğunun hatırlatıldığını söyledi.

UNIFIL askerleri, İsrail saldırılarının sürdüğü Lübnan'ın güneyinde görev yürütüyor. Öte yandan 19 ve 20 Mart'ta Lübnan'ın güneyinde düzenlenen iki saldırıda 3 UNIFIL askeri ölmüştü.

ETİKETLER
Birleşmiş Milletler İsrail Lübnan
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
05:35
ABD-İsrail'in Tahran'a saldırılarında 13 kişi hayatını kaybetti
04:29
Göçmen teknesi alabora oldu: 70'ten fazla kişi kayıp
04:19
İran'ın misillemesinin ardından İsrail'de art arda sirenler çaldı
03:38
İran'da sivil bir bina füzeyle vuruldu
03:33
Bursa'da seyir halindeki araca yorgun mermi isabet etti
01:21
Eskişehir'de iki otomobil çarpıştı: 4 ölü, 2 kişi yaralı
Seyhan Nehri’nde renkli su korteji
Seyhan Nehri’nde renkli su korteji
FOTO FOKUS
Burhanettin Duran: Türkiye, barış umutlarını taze tutmaya her daim devam edecek
Burhanettin Duran: Türkiye, barış umutlarını taze tutmaya her daim devam edecek
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ