AA 04.04.2026 20:08

İtalya'da 4 havalimanında bazı uçuşlar için yakıt kısıtlaması

İtalya'da Milano Linate, Bologna, Venedik ve Treviso havalimanlarında 9 Nisan'a kadar bazı uçuşlar için yakıt temini kısıtlaması uygulanacak.

ABD ve İsrail'in İran'a başlattığı savaşın tetiklediği enerji krizinin etkileri havacılık sektöründe görülmeye devam ediyor.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Milano Linate, Bologna, Venedik ve Treviso havalimanlarına jet yakıtı tedarik eden "Air BP Italia" şirketi, hava yolları firmalarına bir NOTAM (havacılara bildiri) yayımladı.

NOTAM'da, bu dört havalimanından yapılacak uçuşlar için ilk yakıt kısıtlamasının bugünden itibaren uygulanmaya başlandığı ve 9 Nisan'a kadar süreceği belirtildi.

Bu havalimanlarında yakıt temininde önceliğin ambulans uçaklara, devlet uçuşlarına ve yolculuk süresi 3 saatten fazla olan uçuşlara verileceği kaydedilen NOTAM'da, bu kapsam dışında kalan uçuşlar için dağıtımın sınırlı bir program çerçevesinde yapılacağı ifade edildi.

Diğer yandan Venedik, Treviso ve Verona havalimanlarının işletmesini yürüten Save Grup'tan yapılan yazılı açıklamada, kendi bünyelerindeki havalimanlarında yakıt kısıtlamalarının önemli boyutlarda olmadığı belirtildi.

Havacılık İtalya Yakıt Savaş Enerji
