Az Bulutlu 5.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 04.04.2026 19:01

Kosova Cumhurbaşkanı Osmani'nin görev süresi sona erdi

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, 5 yıldır sürdürdüğü görevini Kosova Meclis Başkanı Albulena Haxhiu'ya devretti.

[Fotograf: AA]

Kosova Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nde düzenlenen törende, görev süresi bugün dolan Cumhurbaşkanı Osmani, ülkede yeni cumhurbaşkanı halen seçilemediği için görevini Meclis Başkanı Albulena Haxhiu'ya devretti.

Osmani, törende yaptığı konuşmada, görevi bir kadına devrettiği için mutlu olduğunu belirterek, ülkenin bir sonraki cumhurbaşkanının da kadın olmasını umduğunu söyledi.

Haxhiu'nun işinin kolay olmayacağını dile getirerek kendisine başarılar dileyen Osmani, "Devletin başı olmak, aynı zamanda ülkenin dış politikası ile ordusunu yönetmek ve halkın birliğini temsil etmek başta olmak üzere birçok görevi üstlenmek son derece büyük bir sorumluluktur." diye konuştu.

Haxhiu ise 5 yıllık görev süresince yaptığı çalışmalar için Osmani'ye teşekkür ederek, Meclis'in yeni cumhurbaşkanını mümkün olan en kısa sürede seçmesini temenni ettiğini söyledi.

Konuşmaların ardından Osmani, Kosova Anayasası'nı sembolik olarak Haxhiu'ya teslim etti. Haxhiu, gece yarısından itibaren resmen cumhurbaşkanı görevini devralacak. Haxhiu'nun en fazla altı ay boyunca cumhurbaşkanlığı görevini vekaleten yürütme hakkı bulunuyor.

Vjosa Osmani, 4 Nisan 2021'de cumhurbaşkanı seçilmişti. Osmani, bir dönem daha görevini sürdürmeyi hedefliyordu ancak cumhurbaşkanı seçilebilmek için gerekli desteği bulamadı.

Cumhurbaşkanlığı seçimi

Cumhurbaşkanı Osmani, yeni cumhurbaşkanını seçmemesi sebebiyle Meclisi 6 Mart'ta feshettiğini duyurmuştu.

Kosova Anayasa Mahkemesi, 25 Mart'ta Osmani'nin Meclisi feshetme kararının geçersiz olduğuna ve milletvekillerinin cumhurbaşkanını seçmek için 34 güne sahip olduğuna hükmetmişti.

Milletvekilleri bu süre zarfında yeni cumhurbaşkanını seçemezse, Meclis feshedilecek ve ülkede 45 gün içerisinde erken genel seçim yapılacak.

ETİKETLER
Kosova
Sıradaki Haber
İran'ın güneyindeki Bender Lenge kentinde bir iskeleye ABD-İsrail saldırısı sonucunda iki gemi alev aldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
05:35
ABD-İsrail'in Tahran'a saldırılarında 13 kişi hayatını kaybetti
04:29
Göçmen teknesi alabora oldu: 70'ten fazla kişi kayıp
04:19
İran'ın misillemesinin ardından İsrail'de art arda sirenler çaldı
03:38
İran'da sivil bir bina füzeyle vuruldu
03:33
Bursa'da seyir halindeki araca yorgun mermi isabet etti
01:21
Eskişehir'de iki otomobil çarpıştı: 4 ölü, 2 kişi yaralı
Seyhan Nehri’nde renkli su korteji
Seyhan Nehri’nde renkli su korteji
FOTO FOKUS
Burhanettin Duran: Türkiye, barış umutlarını taze tutmaya her daim devam edecek
Burhanettin Duran: Türkiye, barış umutlarını taze tutmaya her daim devam edecek
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ