İsrail basını: İran'ın füzesi İsrail Savunma Bakanlığı kompleksinin yanına düştü

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesi, İran'ın çok başlıklı füzelerine ait 2 başlığın başkent Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı kompleksi "Kirya"nın yakınına düştüğünü kaydetti.

İsrail ordu radyosu ise başlıkların Kirya'nın yanındaki otoparkı vurduğunu ileri sürerek bölgede hasar meydana geldiğini aktardı.

İsrail'de, İran füzelerinin isabet ettiği askeri ve stratejik alanlara ilişkin yayın yapılması askeri sansür mekanizması tarafından engelleniyor.

İran füzelerinin askeri ve stratejik alanlarda yol açtığı hasara ek olarak basının hava savunma füzelerinin ateşlendiği noktaları gösteren görüntü ve fotoğraf yayımlamasına da izin verilmiyor.

İsrail'de askeri ve stratejik noktalara hasar veren saldırılara ilişkin bilgi, ancak İsrail ordusundaki askeri sansür birimi izin verdikten sonra yayımlanabiliyor.