Dünya
TRT Haber 04.04.2026 17:11

Trump'tan İran’a Hürmüz mesajı: 48 saat kaldı

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nın açılması ve yeni bir anlaşma için İran’a verdiği sürenin dolmak üzere olduğunu belirterek, "48 saat kaldı" uyarısında bulundu.

Trump'tan İran’a Hürmüz mesajı: 48 saat kaldı

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda İran yönetimine yönelik tehditlerini yineledi. İran’a bir anlaşma yapması ya da stratejik öneme sahip Hürmüz Boğazı’nı trafiğe açması için daha önce tanıdığı 10 günlük süreyi hatırlatan Trump, geri sayımın başladığını duyurdu.

Trump paylaşımında, "İran’a bir anlaşma yapması ya da Hürmüz Boğazı’nı açması için on gün süre verdiğimi hatırlıyor musunuz? Zaman daralıyor; cehennem azabı üzerlerine çökmeden önce sadece 48 saat kaldı. Tanrı’ya şükürler olsun!" ifadelerini kullandı.

ABD Donald Trump İran
