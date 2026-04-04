AA 04.04.2026 20:12

Zelenski: Cumhurbaşkanı Erdoğan da barıştan yana

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, "Barışa ihtiyacımız var. Müzakerelere ve barış görüşmelerine ihtiyacımız var. Bundan sonra gerekli adımları atacağız. Bunun için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştük. O da bu tarafta, barıştan yana" açıklamasını yaptı.

[Fotograf: AA]

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Fener Rum Patrikhanesi'ni ziyaret ederek, Fener Rum Patriği Bartholomeos ile bir araya geldi.

Patrikhane ziyaretinde gazetecilere açıklamalarda bulunan Zelenski, Bartholomeos ile Ukraynalı çocuklar ve birçok konuda görüştüklerini, bu konudaki destek ve dualar için minnettar olduklarını söyledi.

Bartholomeos'a ülkesinde bu kışın zorlu geçtiğinden bahsettiğini aktaran Zelenski, enerji desteği sağlayan ülkelere teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan-Zelenski ile görüştü
"Barışa ihtiyacımız var"

Zelenski, Ukrayna'yı ve savaşın nasıl durdurulacağını konuştuklarını belirterek, "Barışa ihtiyacımız var. Müzakerelere ve barış görüşmelerine ihtiyacımız var. Bundan sonra gerekli adımları atacağız. Bunun için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan ile görüştük. O da bu tarafta, barıştan yana" dedi.

Savaşın durdurulması gerektiğini vurgulayan Zelenski, dostlarının sahip olduğu diplomatik deneyimi kullanmak istediklerini belirtti.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan da müzakerelerin İstanbul'da yapılmasını istiyor"

Zelenski, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesine ilişkin de "Cumhurbaşkanı Erdoğan da müzakerelerin İstanbul'da yapılmasını istiyor. Gelmeye hazırız. Her zaman, liderler düzeyinde yapılacak bir toplantıya, hangi formatta olursa olsun hazır olduğumuzu söyledim" diye konuştu.

Bartholomeos da Zelenski'yi dördüncü defa ağırlamaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Patrikhanede her zaman barış için dua ettiklerini, tüm çatışmaların barışçıl çözüme kavuşturulmasına yönelik müzakereleri desteklediklerini aktaran Bartholomeos, "Orta Doğu'da, Ukrayna'da ve dünyanın her yerinde acı çeken insanlara yakınız" dedi.

