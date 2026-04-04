TRT Haber 04.04.2026 16:34

Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Genel Sekreteri Rutte ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, görüşmede bölgesel ve küresel konular, NATO'yu ilgilendiren meseleler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran'a yönelik müdahaleyle başlayan sürecin bir jeostratejik açmaza sürüklendiğini, uluslararası camianın bu savaşı sona erdirmek için çabalarını artırması gerektiğini kaydetti.

Erdoğan, NATO'nun Türkiye'nin hava savunmasına sağladığı desteğe işaretle bu süreçteki dayanışmanın İttifak'ın caydırıcılığını bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna-Rusya savaşının barışla neticelenmesine yönelik gayretleri sürdürdüğünü ifade etti.

Görüşmede, NATO'nun 77. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Erdoğan, 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde düzenlenecek NATO Ankara Zirvesi'nde İttifak'ı gelecekteki sınamalara karşı daha dayanıklı ve etkin kılacak kararların alınmasını temenni etti.

SON HABERLER
06:34
Kabine 'Orta Doğu' gündemiyle toplanacak
05:45
ABD-İsrail'in Tahran'a saldırılarında 13 kişi hayatını kaybetti
04:29
Göçmen teknesi alabora oldu: 70'ten fazla kişi kayıp
04:19
İran'ın misillemesinin ardından İsrail'de art arda sirenler çaldı
03:38
İran'da sivil bir bina füzeyle vuruldu
03:33
Bursa'da seyir halindeki araca yorgun mermi isabet etti
Seyhan Nehri’nde renkli su korteji
Burhanettin Duran: Türkiye, barış umutlarını taze tutmaya her daim devam edecek
