İletişim Başkanlığından NATO'nun 77. kuruluş yıl dönümü mesajı

İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, Türkiye'nin ittifak içindeki kilit rolüne ve güvenlik politikalarına vurgu yapıldı.

Türkiye'nin 1952 yılından bu yana NATO üyesi olduğu hatırlatılan açıklamada, "Türkiye, Avrupa-Atlantik güvenliğinin asli platformu olan ittifaktaki öncü rolünü, kararlı ve bütüncül güvenlik anlayışıyla sürdürmektedir." ifadelerine yer verildi.

Mesajda ayrıca, "Ülkemiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde güçlü ordusu ve gelişmiş savunma kabiliyetleriyle ittifaka etkin katkılar sunmaya devam etmektedir." denildi.