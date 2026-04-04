FETÖ'ye 26 ilde operasyon: 90 gözaltı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Terörle Mücadele (TEM), Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ile İstihbarat başkanlıkları ve Cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde, il emniyet müdürlükleri ekiplerince FETÖ'ye yönelik geniş çaplı operasyonlar düzenlendi.

Bartın, Kayseri, Amasya, İstanbul, Ankara ve Denizli merkezli başlatılan; Adana, Afyonkarahisar, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Çorum, Düzce, Edirne, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Isparta, İzmir, Kahramanmaraş, Kırklareli, Kırıkkale, Kocaeli, Konya ve Kütahya'yı kapsayan operasyonlarda 90 şüpheli gözaltına alındı. Yakalananlar arasında, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunan firari hükümlülerin de yer aldığı belirtildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 69'u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerden 16'sı hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, diğer şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Örgütün haberleşme ağını kullanmışlar

Güvenlik güçlerince yapılan çalışmalarda, yakalanan şüphelilerin FETÖ'nün "eğitim" ve "gizli" yapılanmaları içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edildi.

Şüphelilerin ayrıca, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları, ankesörlü telefonlar üzerinden iletişim kurdukları, örgüt mensuplarıyla irtibatlarını güncel olarak sürdürdükleri ve sosyal medya platformları üzerinden terör örgütünün propagandasını içeren paylaşımlar yaptıkları belirlendi.

Açıklamada, operasyonları koordine eden Cumhuriyet başsavcılıkları ile görev alan emniyet personeli tebrik edilerek, terör örgütlerine yönelik mücadelenin kararlılıkla süreceği vurgulandı.Ayrıntılar geliyor...