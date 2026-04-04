Gündem
TRT Haber 04.04.2026 15:38

Cumhurbaşkanı Erdoğan-Zelenski ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zeleneski ile Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde görüştü. Liderler Türkiye-Ukrayna ikili ilişkileri, Ukrayna-Rusya savaşında barış arayışları ile bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'yi resmi törenle karşıladı.

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki resmi karşılama töreninin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, ikili görüşme gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Zelenski görüşmesine ilişkin bilgi paylaştı.

İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, görüşmede liderler, Türkiye-Ukrayna ikili ilişkileri, Ukrayna-Rusya savaşında barış arayışları ile bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Ukrayna ile Rusya arasındaki müzakerelere Türkiye'nin desteğinin süreceğini, bölgenin daha fazla barış ve istikrara ihtiyaç duyduğunu ifade etti.

Erdoğan, Türkiye olarak Karadeniz'de seyrüsefer emniyetine büyük önem atfettiklerini ve enerji arz güvenliğinin mühim olduğunu söyledi.

Türkiye'nin Ukrayna ile karşılıklı ticaret hacmini artırmakta kararlı olduğunu, bunun için gerekli adımları atmayı sürdüreceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna'nın Körfez ülkeleri ile ilişkilerini geliştirmesinden duyduğu memnuniyeti de dile getirdi.

Seyhan Nehri'nde renkli su korteji
Burhanettin Duran: Türkiye, barış umutlarını taze tutmaya her daim devam edecek
