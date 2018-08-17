Safran tohumlarının tarlaya ekimi başladı

Karabük Safranbolu'da ekimi ağustos ortası ve eylül ayının ilk haftasında yapılan safranın hasadı ekim ve kasım aylarında, 15-30 santimetre uzunluğa geldiğinde yapılıyor.

Ekildiği ilk yıldan itibaren 3 yıl ürün veren safran soğanları, daha sonra yavru vermesi nedeniyle topraktan sökülüyor. Birbirinden ayrılan soğanlar, yeniden toprakla buluşturuluyor.

Birçok hastalığa şifa olduğu biliniyor

Ağırlığının 100 bin katı kadar sıvıyı sarıya boyayabilen, 80 bin çiçekten sadece yarım kilogram üretilebilen safranın, birçok hastalığa da şifa olduğu biliniyor.

Dünyanın en pahalı baharatı olarak da nitelendirilen, kilogramı 30 bin liradan satılan Safranbolu safranı, İran, İspanya, Hindistan, Yunanistan gibi bazı ülkelerde üretilene göre, sertlik, renk ve aroma bakımından farklılık gösteriyor.

"Safran tarlasına çok sayıda ziyaretçi geliyor"

Safran üreticisi İsmail Yılmaz, araziyi sürdüklerini, çapalama yaptıklarını, soğan dikimi yapmaya başladıklarını söyledi.

Bu yıl 6 dönüm kadar ilave yapacaklarını belirten İsmail Yılmaz, "15 Ağustos'tan 15 Eylül'e kadar dikilebilir ama biz bir hafta içinde tamamlayacağız. 9-10 civarında çalışanımız var. 12-13 dönüm civarında yer vardı, ona ilave olarak 6 dönüm daha ekim yapacağız. Erken çimlenmesi için eylül ayına doğru sulama yapacağız. Ardından otlanma başlayacak, ot ayıklama işi yapacağız. 15 Ekim gibi çiçeklenmeye başlar. Çiçek toplamaya, hasat yapmaya başlarız inşallah. Hasat 45-50 gün devam ediyor" dedi.

Uzakdoğulu ve Arap turistler ilgi gösteriyor

Safran tarlasına çok sayıda ziyaretçinin geldiğini anlatan İsmail Yılmaz, "Görmek için geliyorlar, çiçek toplamaya, incelemeye geliyorlar. Üretici olduğumuzdan tercih ediliyoruz. Yeni sezon fiyatları ekim ayından sonra belli olur. Geçen yılın fiyatları, kilogramı 30 bin lira civarındaydı. Geçen sene 8-10 kilo civarında ürün çıkardık, bu yıl 10-12 kilo civarında ürün çıkarmayı bekliyoruz. Pazar bulmakta çok sıkıntımız yok. Bu işe basın da insanlar da çok meraklı. Sağlık açısından safran çok etkili, herkes alıyor bunu" değerlendirmesinde bulundu.

İsmail Yılmaz, özellikle Uzakdoğulu ve Arap turistlerin safrana ilgi gösterdiğini söyledi.

Kaynak: AA