Kadayıf ustalarının yoğun bayram mesaisi

Diyarbakır'ın yüzyıllık lezzeti burma kadayıfın ustaları, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla yoğun bir tempoyla çalışıyor.

Fıstıklı, cevizli, kaymaklı ve peynirli çeşitleri yapılıyor

Kentte bayramların vazgeçilmez lezzeti olan fıstıklı, cevizli, kaymaklı ve peynirli burma kadayıf siparişlerini yetiştirmek için ustalar, fazla mesai yapıyor.

Siparişleri yetiştirme telaşı yaşayan ustaların hünerli ellerinde hayat bulan burma kadayıf, bayramda misafirlerine ikram etmek isteyen müşterilerinin beğenisine sunuluyor.

"Bayram dolayısıyla üretim 3-4 katına çıkıyor"

Ustabaşı Muhammed Çiçek, yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle büyük bir özveriyle günde 2 ya da 3 vardiyayla çalıştıklarını, vatandaşlara bayramda en kaliteli tatlıyı sunmak istediklerini söyledi.

Bayram dolayısıyla yoğun bir tempoyla çalıştıklarını, Diyarbakır'ın yanı sıra il dışından gelen siparişleri de yetiştirme telaşı yaşadıklarını belirten Çiçek, "Normal günlerde günde 80 ya da 90 tepsi kadayıf yaparken yaklaşan Kurban Bayramı dolaysıyla bu 3-4 katına çıkıyor" dedi.

Kadayıfın yapılışı

Kepçe yardımıyla hamur makinesinin üst kısmına konan ve hemen altında ısıtılmış dönen silindirlerin üzerine tel tel akan ve kısa sürede yarı pişen hamur, daha sonra ustalar tarafından tahta yardımıyla eşit olarak kesiliyor.

Kesilen tel kadayıf, içerisine kaymak, ceviz, fıstık veya peynir konulup yan yana burularak tereyağı sürülen tepsiye yerleştiriliyor. Hazırlanan tepsilerdeki kadayıfın üzerine sıvı yağ gezdirildikten sonra ocaklarda ağır ateşte önce alt kısmı daha sonra da üst kısmı pişiriliyor.

Pişen kadayıfın üzerine şerbeti kepçeler yardımıyla dökülüp, tatlı dinlendiriliyor. Kızaran kadayıf, fıstık veya cevizle süslenerek satışa sunuluyor.

Kaynak: AA