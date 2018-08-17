İşkence gören köpeğe engelliler sahip çıktı

Van'da kimliği belirsiz kişilerce çuvala sarıldıktan sonra telle bağlanan ve çöp konteynerine atılan köpeğe, İpekyolu Belediyesi Engelsiz Yaşam Akademisi'ndeki engelliler sahip çıktı.

Özalp karayolunda telle bağlanarak çöp konteynerine atılan sokak köpeğinin hayvan barınağındaki tedavisi tamamlandı.

Kısa sürede sağlığına kavuşturulan köpeği, İpekyolu Belediyesi Engelsiz Yaşam Akademisi'ndeki engelliler sahiplendi.

Köpeğe "Dost" ismini verdiler

Kendi çabalarıyla yaptıkları kulübeye yerleştirdikleri köpeğe "Dost" ismini veren engelliler, akademinin yeni üyesinin tüm ihtiyaçlarını da karşılıyor.

Sıcak yuvasına kavuşturulan ve kısa sürede merkezin maskotu haline gelen köpek, günün belli saatlerinde engelliler tarafından mama ve suyu verilerek yürüyüşe çıkarılıyor.

Merkez Müdürü Ömer Durmiş, tele bağlanmış halde ölüme terk edilen köpeği koruma altına aldıklarını söyledi.

Özel gereksinimli bireylerle adını "Dost" koydukları köpeğin iki haftadır bakımını üstlendiklerini anlatan Durmiş, hayvanın geldiği günden bu yana muazzam şekilde değiştiğini belirtti.

"Hayvan sevgisini diri tutmamıza yardımcı oluyor"

"Dost, ilk başlarda kesinlikle yanımıza yaklaşmazken, elimizi uzattığımızda dahi kaçarken şimdi büyük bir heyecan ve sevinçle bize doğru geliyor" diyen Durmiş, engellilerin her gün düzenli olarak "Dost"a su ve mamasını verdiğini söyledi.

Dost'un sağlık durumuyla ilgili iyi bir gelişme katedildiğinden bahseden Durmiş, "Sadece Dost'un kazanımı olmadı, Dost da bize çok kazanım sağladı. Öncellikle hayvan sevgisini diri tutmamamıza yardımcı oluyor. Daha önce akademide herhangi bir hayvanımız yoktu. Şu an Dost ile beraber kursiyerlerimiz hayvan sevgisini görüyor" dedi.

"Dost için kötü günler geride kaldı"

Durmiş, akademinin kurulduğu günden bu yana yaptığı çalışmalarla ülkede örnek teşkil ettiğini söyleyerek, "Dost için kötü günler geride kaldı. Bu saatten sonra onun için yeni bir kapı aralandı. Her anlamda gerekli hizmeti sunacağız" diye konuştu.

Daha önce hayvanlardan ve özellikle de köpeklerden korkan engellilerin Dost ile bu ön yargılarını kırdığını anlatan Durmiş, şöyle konuştu:

"Dost ile beraber her hayvanın saldırgan olmadığı, onlara zarar vermeyeceği izlenimi oluştu. Dost'a korkarak uzatılan sevgi elleri artık daha rahat şekilde uzatılıyor. Karşılıklı olarak büyük bir sevinç ve mutluluk ortamı oluştu. Dost'un ilk günlerde bir kulübesi bile yoktu. İlk olarak engellilerimizle güzel bir kulübe inşa etti. Buraya gelen misafirlerin Dost'un hayat hikayesini bilmeleri için bir künye yaptık. Kulübenin üzerinde Dost'un hayat hikayesini bulabilirsiniz. Dostun artık bir evi var ve başıboş değil. 'Dost' artık sokakta çöplüğe mahkum değil, vicdansız insanların ellerinde şiddete maruz kalmıyor. Akademinin 51 personeli ve aktif 518 kursiyerinden sürekli sevgi ve şefkat görüyor."

Kaynak: AA