Muş Ovası'nda 28 yıldır devam eden zorlu mesai

28 yıldır Diyarbakır'dan Muş Ovası'na gelen biçerdöver operatörü Nedim Bülbül, tarlalarda çalışarak ailesinin geçimini sağlıyor.

Biçerdöveriyle Diyarbakır'dan yola çıkan Bülbül, memleketinin yanı sıra Muş, Mardin, Ağrı ve Van'da yaz döneminde tozlu tarlalarda buğday hasadı yapıyor.

Tahıl ürünlerinin hasadının başlamasıyla 4 çocuğuna biçerdövercilik yaparak bakan Bülbül, Muş Ovası'nda bazen günde 12 saatten fazla mesai harcıyor.

"Gece gündüz çalışıyoruz"

Sezona Mardin'den başlayarak Diyarbakır ve Batman'dan sonra Muş'a geldiklerini anlatan Bülbül, şöyle konuştu:

"Hasat dönemini zorluklarla geçiriyoruz. Biçerdövercilik çok zor meslek. Gece gündüz çalışıyoruz. Biçerdöverlerle 13 saat yolculuk yaparak Muş'a geldik. Diyarbakır'da bazen 24 saat çalışıyoruz. Burada ise saat 05.00'te kalkıp gece yarısına kadar mesai harcıyoruz. 28 yıldır Muş Ovası'na gelip, burayı biçiyorum. Burada yaklaşık 50 gün kalıyoruz. Günde 200 dönüm biçiyoruz. Çocuklarımızın rızkı için mecbur çalışıyoruz."

"Hiçbir şey göründüğü gibi değil"

Çalışmak için Muş'a gelene kadar yolda birçok zorluk yaşadıklarını söyleyen biçerdöver operatörü Mehmet Çiçek de şunlardan bahsetti:

"Ufak çocuklarımız var. Evden uzun süre ayrı kaldığımız için, gittiğimizde bize yabancı gözüyle bakıyorlar, tanımıyorlar. Dışarıdan bakıldığında 'Vay efendim, çok rahat görünüyor' diyorlar ama hiçbir şey göründüğü gibi değil. Geliyoruz, çalışıyoruz, ailemizi bırakıyoruz. Makinelerle buraya geliyoruz. Tamam, kendimiz için de çalışıyoruz ama sonuçta çiftçiye hizmet ediyoruz."

Çiçek, bir biçerdöverin yılda 6 bin dönüm hasat yaptığını belirtti.

"Römorkların içinde yatarlar"

Bulanık Ziraat Odası Başkanı Nevzat Taşdemir, ilçe nüfusunun yüzde 90'ının çiftçilikle uğraştığını anlattı.

Bu yıl ilçede tarımda rekor diyebilecekleri iyi verim alındığını belirten Taşdemir, şunları söyledi:

"Biçerdöver çalıştıranlar yıllardır hasat işimizi görüyor. Bölgenin çiftçilerinden birisiyim. Biçerdöverlerin ne zorluklar yaşadıklarını iyi bilirim. Biçerdöver operatörleri milletimize hizmet için buraya geliyor. Biz onların, onlar da bizim değerimizi biliyor. Birbirimize muhtacız. Römorkların içinde yatarlar, sabah erken kalkıp gece yarısına kadar çalışırlar."

Kaynak: AA