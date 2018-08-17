Serada buhar makinesiyle 25 ton muz üretti

Aydın Sultanhisar'da bir girişimcinin serada muz üretmek için yaptığı deneme başarıyla sonuçlandı.

Restoran işleten Gökhan Ergül, serada yetiştirdiği çileğin işçilik maliyetinin yüksek olması nedeniyle arkadaşının önerisi üzerine serada muz üretme fikrini babası Gürhan Ergül'e açtı.

25 ton muz elde etti

Babasının destek vermesiyle muz üretim bölgeleri Alanya ve Gazipaşa'da incelemelerde bulunan Ergül, tam otomasyonlu serada "grand nain" türü muz üretmek üzere işe koyuldu.

Yüksekliği 11 metre olan ve içinde 610 ağaç bulunan seraya elektronik ortamda yapay buhar ve yağmur veren tam otomasyonlu sistem kuran Ergül, ilk üretim yılında 25 ton muz elde etmeyi başardı.

Ziraat mühendisi arkadaşının istenilen ısı ve nemin ayarlanması halinde muz da üretilebileceğini söylemesiyle kolları sıvadıklarını belirten Ergül, "Aydın'da muz üretimi yok ancak bölgenin hava şartları ve serada oluşturduğumuz ortama uygun bir türle muz da üretilebileceğini gördük. 'Burada muz mu olur, nasıl yaparsınız?' dediler ama şimdi geliyorlar, gördüklerine inanamıyorlar. Babamla birlikte çok çaba harcadık. Biz inanmıştık ve başardık" dedi.

Ergül, sera içindeki ısıyı elektronik ortamda sürekli kontrol altında tuttuklarını, nemin buhar makinesi ve yağmurlama sistemiyle sağlandığını, nem oranını yüzde 75'in altına düşürmediklerini söyleyerek, "Ağaç başına 25 kilo verim bekliyorduk, 40 kiloyu geçiyoruz. 610 ağaç var. Yıl içinde birden fazla da ürün alınabilir ama hava şartları burada çok uygun olmadığı için biraz zor" dedi.

"Belki çayı da yaparız"

Muzun çileğe göre işçilik maliyetinin çok daha az olduğundan bahseden Ergül, şunları konuştu:

"Mesela 10 dönüm araziye bir kişi tek başına bakabilir. Yılda sadece 4 aylık işçiliği var. Oysa çilekte 11 ay boyunca işçilik vardı. Çilekten iki kat daha karlı bir ürün çünkü çileğin işçilik maliyeti çok fazla. İlacı, fidan parası falan var. Çileği hemen tüketmek gerekiyor, fiyat tutturmak daha zor fakat muz öyle değil.

Muz ürettiğimizi duyanlar serayı gezmek istiyor. Her gün gelip seramızı inceliyorlar. Belki burada çilek piyasası olduğu gibi muz piyasası da olacaktır. İlçemizde yetişmeyen iki ürün vardı. Biri muz, diğeri de çay. Muzu hallettik, belki çayı da yaparız."

Sultanhisar Ziraat Odası Başkanı Bilal Tarhan, baba ve oğlun girişimci cesareti örneği gösterdiklerini belirterek, kendilerine destek verdiklerini, muz üretiminin bölgede yaygınlaşmasını umduklarını söyledi.

Kaynak: AA