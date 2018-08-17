Bayram öncesi 500 bin Bursa bıçağı üretildi

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 2014 yılında başvurusu yapılan ve geçen temmuz ayında Türk Patent ve Marka Kurumu'nun coğrafi işaret tescil belgesi verdiği Bursa bıçağı, yurt içinin yanı sıra İngiltere, ABD, Ürdün ve Bulgaristan'ın da aralarında bulunduğu 15 ülkede rağbet görüyor.

Yılda yaklaşık 5 milyon üretim yapan Bursalı bıçakçılar, özellikle tescil belgesinin alınmasından sonra gelen taleplere yetişmekte güçlük çekiyor.

"Taleplerin hepsini karşılayamadık"

Bursa Bıçakçılar Derneği Başkanı Fatih Adliğ, Bursa bıçağının kalitesi, keskinliği ve uzun ömre sahip olması nedeniyle ilgi gördüğünü belirtti.

Fatih Adliğ, Bursa'da irili ufaklı 60 civarında üretici bulunduğunu ve Kurban Bayramı sezonunun verimli geçtiğini anlatarak şunları söyledi:

"Hareketli sezonun sonuna geldik. Üreticinin elinde bıçak kalmadı, toptancılara dağıtıldı. Bu yıl Bursa bıçağına ilgi fazlaydı. Esnafımız yoğun tempoyla çalıştı. Bursa bıçağının tescillenmesinin ardından ilginin arttığını fark edebiliyoruz. Bu yüzden yurt içi ve yurt dışından talepte artış yaşandı ancak bu taleplerin hepsini karşılayamadık."

2 ayda 500 bin bıçak üretildi

Bıçak üreticilerinin Ramazan Bayramı'nın ardından sipariş almaya başladığını vurgulayan Adliğ, "2 ayda yaklaşık 500 binlik bir üretim gerçekleşti. Bunun 70 bini ise yurt dışına ihraç edildi. Esnafımız memnun, çok şükür işlerimiz iyiydi. Üreticinin elinde mal kalmadı diyebilirim. Taleplere yetişemediğimiz de oldu. Sonuç itibarıyla sezon bizim için verimli geçti" dedi.

"Verimli bir sezon geçirdik"

Bıçak üreticilerinden Ayhan Çulgatay da 22 yıldır bu sektörde çalıştığını söyledi.

Ayhan Çulgatay, yılda yaklaşık 10 bin adet bıçak ürettiklerini belirterek, "İşlerimiz çok güzel, şükürler olsun. Bu yıl için aldığımız siparişlerimizi yetiştirdik. Bu süreç bizim için yoğun geçti. Kurban Bayramı'na yönelik verimli bir sezon geçirdik" dedi.

Kaynak: AA