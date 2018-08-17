Antalya'da 2 bin rakımlı Saklıkent'te gözlem şenliği

Antalya'da Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'nun (TÜBİTAK) katkısıyla düzenlenen 21. Ulusal Gökyüzü Gözlem Şenliği başladı.

TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi'nin (TUG) 2 bin rakımlı Saklıkent'te bulunan yerleşkesindeki şenliğe, kurayla belirlenen 350 kişi katılıyor.

Yerleşkede çadır kuran katılımcılar, teleskop ve çıplak gözle gökyüzünü gözlemliyor.

TÜBİTAK TUG Müdürü Prof. Dr. Sacit Özdemir, TUG'un gök bilimcilere profesyonel anlamda gözlemsel imkanlar sunduğunu, şenlik gibi organizasyonlarla da toplumla bilimi buluşturduğunu söyledi.

Gözlemevinde Türk-Rus ortaklığıyla kurulan 150 santimetre ayna çaplı Türkiye'nin en büyük teleskobu olan RIT150'nin yanı sıra T100, T60, ROTSE III-d teleskoplarının bulunduğundan bahseden Özdemir, bu sayede profesyonel gökbilimcilere 7 gün 24 saat boyunca hizmet verdiklerini anlattı.

Gözlemevinin karşılaştığı en büyük sorunların Antalya'nın şehir ışıklarının oluşturduğu yoğun ışık kirliliği ve çevredeki mermer ocakları olduğunu söyleyen Özdemir, ışık kirliliğinin azaltılması adına şehrin daha uygun ve doğru aydınlatılması, mermer ocaklarının gece çalışmasının önlenmesi gerektiğini belirtti.

Şenlik sırasında bir çok gözlemsel ve atölye etkinlikleri gerçekleştirileceğini anlatan Özdemir, şöyle konuştu:

"Gerek gece gözlemleri gerekse gündüz yapılacak etkinlikler sırasında gökbilimin zevkini tadacaksınız. Her yıl düzenlediğimiz etkinliğimize ilgi hiç azalmadan devam ediyor. Bu şenliğimize ilginin ne kadar fazla olduğunu başvuru sayısının, burada misafir ettiğimiz katılımcıların 10 katı kadar fazla olmasından anlaşılıyor."

Şenlik boyunca astronomi konulu seminerler verilecek, gökyüzünü ve gök cisimlerini tanımaya yönelik teleskoplarla gözlemler, gözlemevi ziyareti, atölye çalışmaları yapılacak, astronomi alanında firma sergileri düzenlenecek.

Şenlik, 19 Ağustos'ta sona erecek.

Kaynak: AA