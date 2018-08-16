Turistlerin gözdesi Tuz Gölü'nü flamingolar süslüyor

Dünyada flamingoların kuluçkaya yattığı en önemli sulak alanlar arasında olan Tuz Gölü'nü her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turist ziyaret ediyor.

Aksaray Eskil'de binlerce flamingo yavrusu, kuluçkadan çıkıyor.

Yaz sonuna kadar bölgede kalacak on binlerce flamingo, turistlerden yoğun ilgi görüyor.

Eskil Belediye Başkanı Niyazi Alçay, Tuz Gölü'nün her yıl on binlerce flamingoya ev sahipliği yaptığını, flamingoların ilkbahar ve yaz mevsimleri boyunca Tuz Gölü'nde olduğunu söyledi.

Alçay, "İlkbahar mevsiminde Tuz Gölü'ne gelen flamingolar, burada su seviyesine göre kuluçkaya yatıyor. Kuluçkadan çıkan flamingolarla birlikte on binlerce flamingo, yaz mevsimi sonuna kadar Tuz Gölü'nü adeta bir kuş cennetine dönüştürüyor" dedi.

Alçay, flamingoların Tuz Gölü'nün güneyinde, Eskil çevresinde gözlemlenebildiğini söyleyerek şöyle konuştu:

"Tuz Gölü, Anadolu içinde, bozkırın ortasında yer alıyor. Bölgedeki en önemli su kaynağı olan gölün güney bölgesi kuşlar için barınma, beslenme ve kuluçka imkanı sunuyor. On binlerce flamingo her yıl Eskil'de kuluçkaya yatıyor. Tuz Gölü'nün insanlardan uzak bu alanları, bir kuş cennetine dönüşüyor."

"Her yıl on binlerce turist gölü ziyaret ediyor"

Tuz Gölü'nün flamingolar dolayısıyla turistlerin gözdesi olduğunu anlatan Alçay, şunlardan bahsetti.

"Tuz Gölü, kışın buz mavisi, yazın beyaz rengiyle turistleri kendisine çekiyor.Her yıl on binlerce turist gölü ziyaret ederek su içinde ve tuz üzerinde yürüyüş gerçekleştiriyor. Eskil'e gelen doğa tutkunları, gölün güneyindeki el değmemiş doğada ilerleyerek, flamingolara ulaşıyor. Özellikle bu alanda gün doğumu ve gün batımı ziyaretçiler için büyüleyici bir atmosfer sunuyor. Doğa tutkunları, kuş gözlem kulelerinden gölü izleyebiliyorlar."

Alçay, Tuz Gölü'nün kurumasının önüne geçilmesi gerektiğini de vurguladı.

Kadost Kılıçarslan Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Tarık Kalem de, kulüp olarak düzenledikleri etkinlik çerçevesinde, Türkiye'nin dört bir yanından 55 doğaseverle Tuz Gölü'ne giderek kamp kurduklarını anlattı.

"Tuz terapisi almış olduk"

Tuz Gölü'nün Türkiye'nin nadir alanlarından biri olduğunu söyleyen Kalem, "İnsan baskısı olmadığı için gölde en ufak kirlenme yok. Bu nedenle doğal güzelliğini bu güne kadar korumuş. Burada gölün üzerinde çıplak ayakla yürüme imkanı bulduk. İnsanı rahatlatan bir özelliği var. Tuz terapisi almış olduk. İlerleyen dönemlerde buranın çok daha popüler olacağına inanıyorum" diye konuştu.

Kalem, kamp süresince Tuz Gölü'ndeki flamingoları da fotoğraflama imkanı bulduklarından bahsetti.

Göl üzerinde yürüyen turistler de, Tuz Gölü'nün eşsiz güzelliğini görmekten mutluluk duyduklarını söyledi.

Kaynak: AA