Selçukluların Anadolu'ya girişlerinin 954'üncü yılı

Selçukluların Kars'tan Anadolu'ya girişlerinin 954'üncü yılı nedeniyle Kars'ta "Dünden Bugüne Ani" resim sergisi açıldı.

Serginin açılışını Kars Valisi Rahmi Doğan, Kars Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Turan İnan, Kars Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Fatih Camgöz yaptı.

Sergiyi gezen Vali Doğan ve beraberindekiler, İl Kültür ve Turizm Müdürü Hakan Doğanay'dan eserler hakkında bilgi aldı.

Vali Doğan, 1064'te Sultan Alparslan'ın Anadolu'da ilk girdiği toprakların Ani ve Kars olduğunu belirterek, "Türklerin Anadolu'ya girişi ve bin yıldır bu topraklarda yaşıyor olması hem geçmiş tarihimiz hem de gelecek nesillerimiz açısından çok önemli" dedi.

"Güçlü olmak lazım"

Türkiye'nin önemli bir coğrafyada bulunduğunu söyleyen Doğan, "Türkiye Cumhuriyeti devletinin bugün yaşadığı süreci de göz önüne aldığımızda bu topraklarda yaşamanın maliyetinin ne kadar yüksek olduğunu görüyoruz. Bu maliyeti Türkiye Cumhuriyeti devleti, Osmanlı ve Selçuklu devletleri kanla, gözyaşıyla ödemiştir" diye konuştu.

Doğan, bu toprakların gelecek nesillere devredileceğini belirterek, şunları konuştu:

"Bu topraklarda yaşayabilmek için güçlü olmak lazım. Bunun için evlatlarımızı iyi yetiştirmemiz, ekonomik olarak güçlü olmamız gerekir. Bu toprakları gelecek nesillere atalarımızın bize devrettiği gibi devretmemiz lazım. İnşallah gelecekte daha da güçlü olacaktır. Bu topraklarda bu millet ilelebet kardeşlik duygusu içerisinde birlikte yaşayacaktır."

Kaynak: AA