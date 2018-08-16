Kastamonu halkından millet kıraathanesine yoğun ilgi

Kastamonu Belediyesi’nin restore ettiği millet kıraathanesi olarak değerlendirilen tarihi konak, büyük ilgi görüyor.

Belediyenin büyük bölümü yıkılmış haldeyken satın aldığı, restore edildikten sonra millet kıraathanesine çevrilen Atabey Konağı'nı çok kişi ziyaret ediyor.

20 gündür hizmet veren tarihi konakta, isteyenler kitap ve gazete okurken, çocuklar da tabletlerde oyun oynama fırsatı buluyor.

Ziyaretçilerden Hüseyin Kayaoğlu, gününün büyük bir bölümünü burada geçirdiğini söyledi.

Çocukluğundan itibaren kitap okumayı çok sevdiğini belirten Kayaoğlu, "76 yaşımdayım, millet kıraathanesine gelip kitap okuyorum. Günlerim kitap okumakla geçiyor. Devletimizden, belediyemizden Allah razı olsun, buraları yapıp bize armağan ettiler" dedi.

Sakarya Üniversitesi öğrencisi Alihan Çelik tarihi konağın, millet kıraathanesi olarak değerlendirilmesinden duyduğu memnuniyetten bahsederek, "Konak, insanların ihtiyaçlarına göre uyarlandı. Ambiyans oldukça güzel. İnsanları okumaya teşvik ediyor. Kitaplar bol, çalışanlar çok ilgili. Gayet sessiz ve kitap okumak için güzel bir ortam" diye konuştu.

Lise son sınıf öğrencisi Hazer Yıldız ise millet kıraathanesine hafta içi her gün geldiğini, ortamın çok güzel olduğunu anlattı.

Millet kıraathanesine ailesiyle gelen Kemalettin Öner de, "Alanın tarihi dokuya uygun şekilde restore edilerek bizlerin hizmetine açılması mutluluk verici" dedi.

Kaynak: AA