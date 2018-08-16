Patenci gençler akrobatik hareketlerle sınırları zorluyor

Kayseri'de 16-19 yaş aralığındaki bir grup genç paten üstünde akrobatik hareketler yapıyor.

Şehir merkezindeki bir parktaki parkurda buluşup paten yapan genç yetenekler, aksiyon dolu gösterilerle sınırları zorlayıp kendilerini izleyenleri şaşırtıyor.

Rampa atlayışı, slalom, slide gibi gösterilerle izleyenlerin beğenisini kazanan patenciler, zorlu engellere aldırmadan gerçekleştirdikleri akrobatik atlayışlarla gökyüzünde adeta dans ediyor. Yaz tatilini paten kayarak değerlendiren lise öğrencileri, paten kayma konusunda tereddüt edenleri de cesur hareketleriyle yüreklendiriyor.

10 yaşından beri patenle kayıyor

Patenin vücuduna esneklik kattığını belirten 18 yaşındaki Mehmet Şahin, 10 yaşından bu yana paten kaydığını söyledi. Paten kaymanın kendisi için tutku haline geldiğinden bahseden Şahin, şöyle konuştu:

"Skate parklara ailesiyle beraber gelip, paten süren çok fazla küçük arkadaşlarımız var. Onlar da bizlere bakıp öğrenmek istiyor. Hevesleniyorlar, daha güzel şeyler yapmaya çalışıyorlar. Biz burada, kendi aramızda grubumuzla beraber paten sürüyoruz. Kendi grubumuzun yaş ortalaması 16 -19 yaş arasında değişiyor ama buraya ailesiyle beraber gelip, paten sürmeye çalışan minik arkadaşlarımıza da yardım ediyoruz. Onlara da pateni öğretmeyi amaçlıyoruz."

"Vücudumuz daha esnek hale geliyor"

Şahin, yeni nesilin teknolojiyle büyüdüğünü; evinden çıkmayıp sosyal medyaya bağımlı olduğunu belirterek, "İnternetten bizim videolarımızı izliyor, etkileniyorlar ama 'spor yapayım, ben de uğraşayım, bir uğraşın içerisine gireyim' dertleri olmuyor. Sürekli evde oturup, obeziteye yakalanıyorlar ya da kaslarında ve eklemlerinde sıkıntılar çıkıyor. Biz burada spor yapıyoruz. Bu bizim hobimiz, yaparken zevk alıyoruz" dedi.

Slide ve slalom hareketleri yaparken bacaklarının geliştiğini anlatan Şahin, şunları söyledi:

"Vücudumuz daha esnek bir hale geliyor. Yeri geliyor atlıyor, zıplıyor sakatlıklar geçiriyoruz. Çocukluktan gelen bir şey düşe kalka öğreniyoruz. Şimdiki yeni çocuklar dizinin kanadığını bilmez. Eline bir şey batsa, canı çok yanar. Arkadaşlık duygularımız daha da pekişiyor. Şimdiki çocuklar bu duygulardan mahrum kalıyor."

Kaynak: AA